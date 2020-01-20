Трубу с кипятком прорвало в Невском районе Петербурга

Трубу с горячей водой прорвало в Невском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на улице Крыленко. Известно, что кипяток хлынул в подвал жилого дома.

По предварительной информации, никто не получил повреждений. На месте ЧП работают экстренные службы Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трагедия в хостеле Перми произошла в ночь на 20 января. Там прорвало отопительную трубу, которая эксплуатировалась почти 60 лет. Кипяток хлынул на спящих постояльцев. В результате погибли пять человек и шестеро пострадали. Уже есть полный список жертв трагедии.