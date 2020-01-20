  1. Пятый канал
  4. Двойные стандарты WАDА: Британия отказалась выдавать пробы своего спортсмена

Двойные стандарты WАDА: Британия отказалась выдавать пробы своего спортсмена

, 20:54 Эфирная новость 61

Бегун Мо Фара завоевал четыре олимпийских золота под руководством дисквалифицированного за контрабанду тестостерона тренера Альберто Салазара.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Steve O'Sullivan, via www.imago-; 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 300

В Великобритании — крупный допинг-скандал. Под подозрением оказался четырехкратный олимпийский чемпион, бегун на длинные дистанции Мо Фара. WADA потребовало у британского агентства пробы спортсмена, но внезапно получило отказ.

Несколько лет назад на четыре года был дисквалифицирован тренер Альберто Салазар — за контрабанду тестостерона. Вещество, которое, особенно в беговых дисциплинах, может дать спортсмену огромное преимущество. Однако ни один спортсмен из тех, кого тренировал Салазар, отстранен не был. А это многократные олимпийские чемпионы. И среди них тот самый, из-за кого возник конфликт между WADA и британским комитетом — Мо Фара. Под руководством Салазара он завоевал не только четыре олимпийских золота, но и шесть высших медалей чемпионатов мира. И теперь Англия отказывается выдавать образцы Фара, взятые как раз в это время.

Скандал вызвал волну возмущения в спортивном мире. Крупнейшие издания вышли с материалами про политику двойных стандартов, вспоминая инциденты с российскими спортсменами. Подробности смотрите в сюжете Леонида Китраря.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в начале декабря WADA лишило Россию права участвовать в Олимпийских играх и Чемпионатах мира под национальным флагом.

Тема:
Допинговый скандал 300
10 янв
В зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие 106 спортсменов из РФ
10 янв
ТОП-5 главных спортивных событий 2020 года
31 дек
Об этом говорили все: Самые громкие скандалы 2019 года
27 дек
МОК не исключает пересмотра дел российских спортсменов, выигранных в CAS
21 дек
СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
19 дек
РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней
18 дек
«К весне его сделаю»: Александр Поветкин о матче-реванше с Майклом Хантером
16 дек
Прощай, Олимпиада! Мы будем по тебе скучать!
16 дек
WADA преткновения: как определить границы спорта и политики
10 дек
Путин о решении WADA по России: Наказание спортсменов не может быть коллективным

Читайте также

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-3 женщин, по знаку зодиака, которые становятся лучшими мамами

Последние новости

21:46
«Если у него будут какие-то серьезные сложности — со мной свяжутся»: адвокат Гуфа о его задержании
21:34
В Перми устранили аварию на тепломагистрали, из-за которой погибли пять человек
21:28
«Сладкая, как рахат-лукум»: Фанаты в восторге от откровенного декольте Глюкозы
21:16
Опубликован ТОП-10 лучших фильмов XXI века
21:01
Быстро и вкусно: рецепт салата, способного заменить сытный ужин
20:54
Двойные стандарты WАDА: Британия отказалась выдавать пробы своего спортсмена

Сейчас читают

ТОП-4 имен, сулящих невероятно долгую жизнь
Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]