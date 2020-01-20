Двойные стандарты WАDА: Британия отказалась выдавать пробы своего спортсмена

В Великобритании — крупный допинг-скандал. Под подозрением оказался четырехкратный олимпийский чемпион, бегун на длинные дистанции Мо Фара. WADA потребовало у британского агентства пробы спортсмена, но внезапно получило отказ.

Несколько лет назад на четыре года был дисквалифицирован тренер Альберто Салазар — за контрабанду тестостерона. Вещество, которое, особенно в беговых дисциплинах, может дать спортсмену огромное преимущество. Однако ни один спортсмен из тех, кого тренировал Салазар, отстранен не был. А это многократные олимпийские чемпионы. И среди них тот самый, из-за кого возник конфликт между WADA и британским комитетом — Мо Фара. Под руководством Салазара он завоевал не только четыре олимпийских золота, но и шесть высших медалей чемпионатов мира. И теперь Англия отказывается выдавать образцы Фара, взятые как раз в это время.

Скандал вызвал волну возмущения в спортивном мире. Крупнейшие издания вышли с материалами про политику двойных стандартов, вспоминая инциденты с российскими спортсменами. Подробности смотрите в сюжете Леонида Китраря.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в начале декабря WADA лишило Россию права участвовать в Олимпийских играх и Чемпионатах мира под национальным флагом.