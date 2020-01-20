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«Сладкая, как рахат-лукум»: Фанаты в восторге от откровенного декольте Глюкозы

, 21:28 | Карина Бернтгольц Фото 62

Новая соблазнительная фотография певицы свела фанатов с ума. Пока одни признавались, что едва подбирают слова, чтобы описать свое восхищение, другие старались удивить звезду изысканными эпитетами.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала новый пикантный снимок в своем Instagram-аккаунте. На фото звезда позирует в сверкающем серебристом наряде с крайне глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышные формы.

Instagram @glukozamusic

Несмотря на то, что звезда нередко балует своих подписчиков пикантными кадрами, каждый из них вызывает у фанатов бурю эмоций. Они восхищаются красотой 33-летней артистки, ее безупречной фигурой и не могут устоять перед обаянием и шармом, которое исходит от Глюкозы. По мнению фолловеров, с годами поп-дива становится только краше.

«Красавица! Настоящая! Живая!»

«Ну все, как спать теперь?»

«Декольте — супер!»

«Космическая!»

«Красивая грудь!»

«Сладкая, как рахат-лукум», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза вышла на прогулку в майке на голое тело.

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