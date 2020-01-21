«Он поступил неправильно»: Российский боец MMA о драке охранника ТЦ с подростком

Российский боец смешанных единоборств и блогер ММА Артем Тарасов в интервью 5-tv.ru прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ «МЕГА Химки» в Подмосковье. Говоря о скандальном инциденте, спортсмен отметил, что сотрудник службы безопасности магазина поступил неправильно и, как минимум, странно.

«Я считаю, что он поступил неправильно. Хотя у него сначала вроде были попытки правильно разнять молодых людей… Но как он это сделал — это очень странно. Почему он так себя повел — мне тоже непонятно. Может, он реально решил так самоутвердиться за счет молодых людей», — сказал Артем Тарасов.

Боец ММА отметил, что поступок взрослого мужчины — сотрудника охраны, который говорит подросткам: «Пойдемте выйдем и разберемся», является ни иначе как глупостью. Артем Тарасов подметил, что и очевидцы потасовки повели себя пассивно, не попытавшись противостоять драке.

Спортсмен подчеркнул, что не стал бы бросать вызов сотруднику службы безопасности торгового центра из-за того, что он не вызывает уважения благодаря своим действиям.

«Действия абсолютно неправильные… По сути, он просто так взял, ударил других людей, которые дрались. Сильный человек никогда не будет доказывать свое превосходство в таких непонятных ситуациях», — резюмировал Артем Тарасов.

Конфликт между охранником и посетителем ТЦ произошел 17 января. Подросток ввязался в потасовку с компанией молодых людей, по предварительным данным, желая заступиться за девушку. Охранник решил остановить драку, однако, как рассказали очевидцы, несколько раз ударил юношу по голове. В администрации торгового центра заявили, что охранник уволен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как двукратный чемпион мира по боксу Михаил Алоян прокомментировал инцидент в ТЦ «МЕГА Химки» в Подмосковье, где, предположительно, охранник ударил подростка, желая остановить возникшую драку.