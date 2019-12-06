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  4. Сестра Бузовой получила перелом в темной квартире

Сестра Бузовой получила перелом в темной квартире

, 14:04 | Мия Субботина Фото 310

Анна отнеслась к произошедшему легко и заверила, что это станет для нее уроком.

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Фото, видео: Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова 706

Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала на своей странице в Instagram об инциденте, в результате которого она отправилась в травмпункт. Бизнесвумен, владеющая салоном красоты, встала рано утром, чтобы успеть сделать все дела. Однако именно это и стало причиной перелома пальца на ноге. Девушка сломала мизинец, когда быстро шла по квартире, не включив свет из спальни на кухню. К случившемуся при этом Бузова отнеслась легко и почти не расстроилась.

«С первым переломом меня! Пусть он будет первым и последним! И пусть это будет уроком — идти по квартире в 5:30 утра надо аккуратно и очень медленно… Ибо, ударившись о дверной проем мизинцем, можно стать обладателем перелома!» — подписала пост звезда.

Instagram @annabuzova

Поклонники девушки пожелали ей скорейшего выздоровления и настоятельно порекомендовали внимательно следить за собой.

«Выздоравливайте!»;

«Анечка, милая, береги себя»;

«Солнышко, поправляйся», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что загрустившая Анна Бузова невзначай показала роскошное нижнее белье.

Тема:
Ольга Бузова 706
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