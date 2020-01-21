Чайка получил предложение стать полпредом президента РФ в СКФО

Чайка получил предложение стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Владимир Путин на встрече в Кремле поблагодарил Чайку за работу на посту ведомства.

Глава российского государства 20 января предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на этот пост.

Чайка стал третьим по продолжительности нахождения на своем посту руководителем прокуратуры России за всю ее почти 300-летнюю историю. Он был назначен на должность генерального прокурора РФ 23 июня 2006 года и возглавляет прокуратуру России 13 лет и семь месяцев.