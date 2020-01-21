Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса

Ученые из России смогли разработать средства для диагностики нового коронавируса, которые помогут разработать его на ранней стадии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В связи с распространившимся в Китае новым короновирусом 2019-nCoV в России приняты дополнительные меры санитарного контроля в пограничных пунктах пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомством организован ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки, отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на новое заболевание, контролируется готовность медицинских учреждений к приему больных из неблагополучных территорий, а также проработаны сценарии немедленной изоляции лиц с подозрением на инфицирование и наблюдения за лицами, контактировавшими с больными.

Сообщается также, что ученые ГНЦ ВБ «Вектор» менее чем за 7 дней с момента обнародования информации о генетической последовательности вируса разработали средства его лабораторной диагностики. Результаты могут быть получены в течение 2-4 часов.