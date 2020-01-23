Памятник защитникам блокадного Ленинграда откроют в Иерусалиме

Памятник героям-защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» откроют в Иерусалиме 23 января, сообщает Интерфакс.

В официальной церемонии примут участие президент РФ Владимир Путин, представители властей Израиля, а также делегация из Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Отмечается, что в основании монумента заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где похоронены жертвы Великой Отечественной войны и защитники Ленинграда.

По данным администрации Петербурга, в Израиле проживают более полутора тысяч человек, переживших блокаду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов вручил юбилейные медали проживающим в Израиле блокадникам. Глава Северной столицы приехал в Иерусалим в составе большой делегации.