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Памятник защитникам блокадного Ленинграда откроют в Иерусалиме

, 9:41 | Василий Заика Видео 53

В официальной церемонии примет участие делегация из Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Bahnmueller, Konstantin Kokoshkin, JINIPIX, Komsomolskaya Pravda, Konstantin Mikhailov, Kremlin Pool, Alexandr Yakovlev; Youtube / Пульс города

Памятник героям-защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» откроют в Иерусалиме 23 января, сообщает Интерфакс.

В официальной церемонии примут участие президент РФ Владимир Путин, представители властей Израиля, а также делегация из Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Отмечается, что в основании монумента заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где похоронены жертвы Великой Отечественной войны и защитники Ленинграда.

По данным администрации Петербурга, в Израиле проживают более полутора тысяч человек, переживших блокаду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов вручил юбилейные медали проживающим в Израиле блокадникам. Глава Северной столицы приехал в Иерусалим в составе большой делегации.

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