Эпидемия смертельно опасного коронавируса вышла за пределы Китая

Из аэропорта — в больницу. Именно по такому маршруту все чаще приходится отправлять россиян, прилетевших из Китая, из-за подозрений в новом смертельно опасном короновирусе. В Перми пассажирку самолета с высокой температурой поместили на карантин. Еще одна гражданка Китая оказалась в инфекционной больнице Петербурга. Накануне там уже обследовали ее соотечественника, а также россиянина. Официально диагноз пока ни у кого не подтвердился.

А вот в Китае болезнь стремительно распространяется. Власти даже изолировали жителей двух городов от остального мира. Корреспондент Артур Ломидзе следит за новой китайской эпидемией. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека, госпитализированные с подозрением на коронавирус, остаются в больнице Петербурга.