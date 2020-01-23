Три человека, госпитализированные с подозрением на коронавирус, остаются в больнице Петербурга

Три человека с подозрением на коронавирус, прилетевшие в Петербург из Китая, остаются в инфекционной больнице имени Боткина, где продолжают лечение. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.

По ее словам, пациентам поставлен предварительный диагноз — ОРВИ.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, что на 23 января продолжают лечение трое больных с признаками респираторной инфекции в клинической инфекционной больнице имени Боткина, прибывших в Санкт-Петербург из КНР. Состояние больных удовлетворительное, температура тела субфебрильная. Предварительный диагноз — ОРВИ», — сказала Елизавета Скорынина.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что клинический материал больных в настоящий момент отправлен на исследование в вирусологическую лабораторию ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что источником нового коронавируса в Китае могли стать змеи.