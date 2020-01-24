  1. Пятый канал
  4. «Программа для взрослых»: Анна Седокова показала искусственные соски

«Программа для взрослых»: Анна Седокова показала искусственные соски

, 7:43 | Светлана Александрова Видео 124

Бывшая солистка «ВИА Гры» показала, как готовится к съемкам нового клипа в сексуальном образе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала в своем Instagram образ из «программы для взрослых». На кадрах экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала в откровенном алом пластиковом костюме с искусственными демонстративно выступающими сосками, которые певица решила демонстрировать крупным планом.

Детали нового клипа на песню «Игристое, детка», для которого Седокова облачилась в сексуальный наряд, исполнительница пока не разглашает, делится лишь рабочим моментом.

«Если вы думаете, что мы ничем тут не занимаемся, то нет, мы жжем мои волосы», — говорит Анна, пока стилист приводит в порядок искусственную косу у нее на голове.

Instagram @annasedokova

Певица сообщает также, что первая часть съемок уже завершена, осталось доснять только «самые жаркие кадры». И благодарит за работу свою «потрясающую» команду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Седокова в сексуальной позе в постели пожаловалась на нелюбовь к будильнику.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.95
0.12 68.69
0.17
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов

Последние новости

8:10
Отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите
8:01
«А то!»: Анита Цой призналась в шалостях перед зеркалом
7:57
Летевший в Ереван самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга
7:52
Строительные компании Петербурга подозревают в картельном сговоре
7:43
«Программа для взрослых»: Анна Седокова показала искусственные соски
7:34
Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы боевиков

Сейчас читают

Британская Кардашьян заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]