«Программа для взрослых»: Анна Седокова показала искусственные соски

Анна Седокова продемонстрировала в своем Instagram образ из «программы для взрослых». На кадрах экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала в откровенном алом пластиковом костюме с искусственными демонстративно выступающими сосками, которые певица решила демонстрировать крупным планом.

Детали нового клипа на песню «Игристое, детка», для которого Седокова облачилась в сексуальный наряд, исполнительница пока не разглашает, делится лишь рабочим моментом.

«Если вы думаете, что мы ничем тут не занимаемся, то нет, мы жжем мои волосы», — говорит Анна, пока стилист приводит в порядок искусственную косу у нее на голове.

Instagram @annasedokova

Певица сообщает также, что первая часть съемок уже завершена, осталось доснять только «самые жаркие кадры». И благодарит за работу свою «потрясающую» команду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Седокова в сексуальной позе в постели пожаловалась на нелюбовь к будильнику.