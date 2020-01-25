Пятерых студентов-китайцев проверяют на коронавирус в Иркутске

Пятерых студентов, приехавших из Китая на учебу в Иркутск, проверяют на коронавирус. Молодые люди заболели и не вышли на занятия. Об этом медикам сообщил ректор Байкальского государственного университета, который выразил беспокойство характером их недуга, пишет ТАСС.

Студенты на каникулах отыхали на родине, а по приезду в Иркутск заболели.

«Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции», — пояснил главный врач иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.

Предварительно, у молодых людей грипп типа А, однако врачи решили перестраховаться и взяли необходимые анализы. Их направили в Новосибирск, результаты ожидаются 25 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заболевших новым видом вируса возросло до 1330 человек, 41 — скончался. О вспышке пневмонии китайские власти сообщили 31 декабря.