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Пятерых студентов-китайцев проверяют на коронавирус в Иркутске

, 11:58 | Нюра Незванова 42

Молодых людей госпитализировали после обращения к медикам ректора Байкальского государственного университета, который выразил беспокойство из-за заболевших студентов.

Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano

Пятерых студентов, приехавших из Китая на учебу в Иркутск, проверяют на коронавирус. Молодые люди заболели и не вышли на занятия. Об этом медикам сообщил ректор Байкальского государственного университета, который выразил беспокойство характером их недуга, пишет ТАСС.

Студенты на каникулах отыхали на родине, а по приезду в Иркутск заболели.

«Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции», — пояснил главный врач иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.

Предварительно, у молодых людей грипп типа А, однако врачи решили перестраховаться и взяли необходимые анализы. Их направили в Новосибирск, результаты ожидаются 25 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заболевших новым видом вируса возросло до 1330 человек, 41 — скончался. О вспышке пневмонии китайские власти сообщили 31 декабря.

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