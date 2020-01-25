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  4. Кокорин с капитанской повязкой вышел на поле в стартовом составе «Зенита»

Кокорин с капитанской повязкой вышел на поле в стартовом составе «Зенита»

, 19:55 | Игорь Рязов 58

Форвард провел на поле 60 минут в рамках товарищеской игры с австрийским «Зальцбургом».

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Футболист Александр Кокорин вышел в стартовом составе футбольного клуба «Зенит» на товарищескую игру с австрийским «Зальцбургом». На форварде была повязана капитанская повязка.

Матч прошел во время тренировочного сбора команды в Дохе. Он завершился со счетом 6:3 в пользу австрийцев. На странице петербургского футбольного клуба в Twitter сообщается, что Кокорин за время встречи не смог забить ни одного мяча.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кокорин может перейти из «Зенита» в «Сочи». О передаче спортсмена в аренду объявил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев. Позже агент форварда опроверг его переход из одного футбольного клуба в другой.

Известный советский футболист, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с Кокориным словом «безобразие».

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