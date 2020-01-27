Военные РФ в Таджикистане поздравили ветерана обороны блокадного Ленинграда

Подвиг героев-красноармейцев, которые освобождали Ленинград от нацистов, помнят не только в России, но и за рубежом. В Таджикистане с праздником поздравили единственного в стране ветерана — участника прорыва блокады.

96-летний Олег Соболев по состоянию здоровья не может выйти из дома и принять участие в торжествах. Поэтому военный оркестр сыграл главные песни военных лет прямо под окнами его квартиры.

Олег Соболев ушел на фронт добровольцем и принял первый бой в 17 лет в составе истребительного батальона под Стрельной. Затем — уже в рядах морской пехоты, которую гитлеровцы называли «черной смертью» — защищал блокадный город на Неве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мемориальную плиту финансистам блокадного Ленинграда открыли на Пискаревском кладбище.