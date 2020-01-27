День памяти жертв холокоста: 75 лет назад советские войска освободили Освенцим

Сегодня весь мир вспоминает жертв холокоста. 75 лет назад советские войска освободили один из самых страшных концлагерей — Освенцим. Основные мероприятия пройдут в Польше. На его территории сейчас работает музей. Главными участниками станут бывшие узники Освенцима. А также представители более чем 50 стран.

Россию представит посол Сергей Андреев. А вот польские власти накануне этой даты сделали по-настоящему кощунственное заявление: премьер страны обвинил СССР в пособничестве Гитлеру и затягивании освобождения Освенцима.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила позицию Варшавы и подчеркнула, что героизацией нацизма и переписыванием истории занимаются сразу в нескольких государствах. В Берлине, например, отмечают рост отрицания холокоста. Глава МИД Германии Хайко Маас предложил за это уголовно наказывать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько евреев в Литве и Латвии уничтожили нацисты.