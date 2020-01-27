Число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до 80

Число жертв смертоносного коронавируса в Китае достигло 80 человек. Инфицированных уже больше 2700 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные источники. Тем временем, врачи Поднебесной пытаются предпринять любые меры, которые могут остановить эпидемию. В частности, уже тестируют действие препаратов для лечения ВИЧ. Известно, что излечиться удалось 51 человеку.

Однако под угрозой сейчас — здоровье и самих медиков: власти КНР заявили об острой нехватке специальных комбинезонов. Особенно в провинции Хубэй, которая является очагом болезни. Местные заводы просто не успевают выпускать защитную одежду.

Тем временем, число зараженных коронавирусом растет по всему миру. В США им заболели уже пять человек. Контролировать эпидемию становится все сложнее: вирусологи говорят, пневмония может передаваться и во время инкубационного периода. И у больного на начальной стадии не будет даже повышенной температуры.

В России ситуация на строгом контроле властей, по поручению правительства Роспотребнадзор разработал пакет новых мер для недопущения распространения вируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что китайские ученые назвали вероятный источник коронавируса.