Китайский коронавирус распространяется по миру

Эпидемия короновируса приобретает все большие масштабы. Служба здравоохранения Тайваня утром подтвердила пятый случай заражения. Столько же зафиксировано в Австралии, США и Малайзии. Четверо — в Южной Корее. Опасный тип пневмонии выявлен во Вьетнаме, Непале, Сингапуре, Японии, во Франции.

В самом Китае уже две тысячи 800 зараженных, 80 — с летальных исходом.

Как сообщила глава Роспотребнадзора, в нашей стране с подозрением на инфекцию обследованы более ста человек. Ни у одного коронавирус не подтвердился.

«Система Роспотребнадзора проводит исследования, используя две отечественные тест-системы, разработанные нашим научным центром ГНЦ „Вектор“. Они сконструированы там, они апробированы там, они доставлены, наработаны, созданы производственные мощности. Направлены в 15 научно-исследовательских организаций, в их испытательно-лабораторные центры РФ, где и проводятся исследования», — сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что наши специалисты готовы рассмотреть любое обращение китайских коллег. Два научных института в России занимаются созданием вакцины.

Сегодня стало известно, что на популярном у туристов острове Хайнань скончалась женщина, прибывшая из эпицентра эпидемии — Уханя. Россиянам, которые сейчас находятся на этом острове, а таких почти шесть тысяч, рекомендовано не покидать территории отелей и выполнять все требования Роспотребнадзора о соблюдении мер предосторожности.