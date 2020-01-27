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«Четыре часа просидела голой»: Любовь Успенская анонсировала новый клип

, 15:10 | Алиса Старжевская 19

Шансонье уверена, что она в видео не пыталась воспеть пошлость. Возможно, клип находится за гранью приличия, но сама Любовь считает, что ей удалось обойтись без лишних откровений.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская недавно призналась, что практически полностью разделась для нового клипа. В программе «Ты не поверишь!» певица рассказала, что предпочитает носить прозрачные платья и короткие юбки, однако для мероприятий с определенным дресс-кодом она готова забыть о сексуальности.

На съемках своих клипов звезда шансона дает волю экспериментам. Несмотря на недовольные комментарии хейтеров о том, что Успенская безуспешно пытается вернуть молодость, артистка продолжает надевать умопомрачительные наряды — иногда, Любовь не прочь продемонстрировать и свои оголенные прелести.

«Да, недавно четыре часа просидела голой на сцене, но прикрывалась баяном», — рассказывает певица.

Шансонье уверена, что она в видео не пыталась воспеть пошлость. Возможно, клип находится за гранью приличия, но сама Любовь считает, что ей удалось обойтись без лишних откровений.

«Я же не показывала ничего такого. Боялась все прикрыть! Всего было в меру, не вульгарно, но смысл такой, что там, конечно, за гранью», — утверждает исполнительница.

Поклонники Успенской связывают ее раскрепощенность с неприятными событиями в семье. Ранее она признавалась, что пересмотрела взгляды на жизнь после несчастного случая, который произошел с ее дочерью Татьяной. Любовь начала ценить каждый день, при этом она пообещала позволять себе быть не такой, как все.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская восхитила зрителей гангстерским образом.

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