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Сексуальная Наталья Бочкарева надела пиджак на голое тело

, 16:27 | Алиса Старжевская 169

Подписчики не могут налюбоваться пышной грудью, которую актриса слегка оголила для фото.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева выложила в блог новое фото, на котором она примерила элегантный брючный костюм — пиджак актриса предпочла надеть на голое тело.

Сексуальная Наталья знает, как правильно показать свои достоинства. Бочкарева не сторонница вызывающего макияжа и пошлых нарядов — знаменитость умеет великолепно выглядеть при минимуме косметики. Снимок никак нельзя назвать вульгарным — для фотографии звезда сериала «Счастливы вместе» выбрала фон, цвета нежной лаванды, который не бросается в глаза.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Роскошные волосы актрисы слегка развиваются и струятся по утонченным хрупким плечам. Пухлые губы и пышные груди соблазнительной артистки взбудоражили не только мужскую часть звездного блога — женская аудитория признались, что Наталья прекрасно выглядит и с каждым днем лишь хорошеет на радость фанатам.

«Ваау, какая Вы эффектная очень идет этот деловой стиль»;

«Шикарная»;

«Обворожительная красавица! Богиня!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бочкарева показала, как менялась с возрастом.

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