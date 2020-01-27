Посол РФ: Польша существует благодаря победе СССР над нацистской Германией

Посол РФ в Польше Сергей Андреев напомнил властям республики, что именно благодаря Красной армии нация сохранилась, и страна находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот.

«Польша существует сегодня благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне. Не будь этой Победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготовлена этой стране и ее народу главарями Третьего рейха», — приводит его слова ФАН.

Глава российской дипмиссии прокомментировал и заявления из Варшавы о том, что Москва якобы должна выплатить компенсации.

«Если уж говорить о долгах, то это Польша в неоплатном долгу и перед Россией, и перед другими государствами бывшего Советского Союза», — отметил он.

Андреев напомнил, что «попытки пересмотреть историю Второй мировой войны далеко не новы».

«А сейчас приближается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Лишний раз всему миру будет напомнено, кто победил фашизм, кто внес решающий вклад в победу над фашизмом, кто принял самое активное участие в формировании послевоенной системы международных отношений», — сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. Однако Берлин неоднократно заявлял, что не намерен осуществлять выплаты Варшаве, так как это было сделано уже в достаточной мере, что и задокументировано в международных документах. Кроме того, лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от Москвы компенсаций за годы Второй мировой войны. В России называют подобные требования позором для Варшавы.

Посол Андреев ранее сегодня принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме.