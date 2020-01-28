Маски скуплены по всему миру: наиболее активные покупатели граждане Китая

Всемирная организация здравоохранения признала — китайский коронавирус опаснее, чем о нем думали ранее. Риск распространения инфекции изменили с «умеренного» на «повышенный». На этот час жертв вируса сто семь человек. Зараженных четыре с половиной тысячи. В китайских городах, где зафиксирована эпидемия ввели режим военного положения.

Сейчас российские дипломаты решают как вывезти наших соотечественников из КНР и просят сохранять спокойствие. За ситуацией в Китае следит Сергей Лесков.

Новости из Китая одна тревожнее другой. Только за последние сутки от коронавируса скончались 26 человек, еще полторы тысяч заразились. Вирус мутировал, и теперь может легко передаваться как от человека, так и от животных. В китайских городах началась паника.

Коронавирус уже атаковал Пекин. В столице зафиксирован первый случай заражения. Инфекция стремительно распространяется и по провинциям. Общие потери 106 погибших и четыре с половиной тысячи зараженных. Вся надежда на средства индивидуальной защиты. Но их катастрофически не хватает. Люди уже штурмуют не аптеки, заводы, где их производят.

Посылки с лекарствами и защитными масками в Китай приходят из-за рубежа. Их присылают соотечественники, которые разъехались по всему миру на новогодние каникулы.

«Есть маски? Нет зашел парень азиат и все скупил. Все запасы»

В этой петербургской аптеке маски закончились за несколько часов — граждане Поднебесной их скупают едва ли не оптовыми партиями. Склады стремительно пустеют, но спрос только увеличивается.

Все факты о китайском коронавирусе: Актуальные данные на 28 января

Обычную медицинскую маску сейчас в аптеках найти не так-то просто. За ними приходят даже ночью. Главные покупатели — туристы из Китая. Вместе с антивирусными препаратами их буквально сметают с полок. Целые партии увозят на родину. В самом Китае сейчас это один из главных дефицитных товаров.

На пустынных улицах зловещая тишина. Одиннадцатимиллионный Ухань словно вымер. На улицах редкие прохожие. Их маршрут — до магазина и обратно. Вне дома находится смертельно опасно. Огромный мегаполис, откуда начал распространяться смертельный вирус, на осадном положении.

Несколько дней назад армия взяла город в кольцо. Выезды заблокированы, воздушное сообщение отменено. Но эти меры пока не помогают.

По данным российского посольства в Китае, в Ухане находятся около шестидесяти граждан нашей страны. И выехать сейчас у них нет никакой возможности. Власти Поднебесной пока не разработали механизм вывоза иностранцев. Наши дипломаты пока призывают набраться терпения и не паниковать.

«Призываем соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие. Посольство поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне».

Впрочем, в провинциях, где эпидемия пока не свирепствует, выехать тоже оказалось не так просто. Сто пятьдесят туристов из Благовещенска почти сутки ждали, пока специально для них откроют границу — в качестве исключения.

Но в еще более сложной ситуации оказались туристы из США — американские дипломаты признали, что не располагают возможностью вывезти всех своих граждан. Поэтому в случае необходимости эвакуировать будут самых важных персон — в первую очередь дипломатов.

Тем временем коронавирус проникает в новые страны. О первом заболевшем сообщили власти Германии, трое госпитализированы в Чехии. В России пока официально ни один случай не подтвержден. Но каждый пассажир, прибывающий из Китая, на границе проходит тщательный контроль.

На всемирной панике начали наживаться мошенники. Вот объявление на украинском сайте — продажа вакцины от коронавируса, которую якобы разработали в Израиле. И цена привлекательная — на рубли около семи с половиной тысяч. Но специального лекарства не существует. Впрочем, первые тесты показали: 30 препаратов все же эффективны против нового вируса. Среди них и несколько российских.

Всемирная организация здоровья уже начала разработку специальной вакцины, и российские лаборатории активно подключились к этой работе.