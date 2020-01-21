Психиатрическая экспертиза историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена

Психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна была прояснить вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве и расчленении аспирантки СпбГУ Анастасия Ещенко, завершена. В ближайшее время его защита ознакомится с заключением специалистов, однако уже сейчас его адвокат Соколова Александр Почуев уверен, что его подзащитный признан вменяемым.

«Экспертиза завершена. В ближайшее время защита будет ознакомлена с результатами. Не сомневаемся в том, что Олег Валерьевич признан вменяемым», — цитирует адвоката ТАСС.

Нюансы, по словам защитника, могут содержаться в ответах на вопросы, касающиеся состояния аффекта или психотравмирующей ситуации. Они представляют интерес как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. При этом адвокат подчеркнул, что детали экспертизы относятся к тайне следствия, которую защита уважает.

«До конца января мы, думаю, изучим все результаты», — заключил Александр Почуев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был задержан около пяти часов утра 9 ноября в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились части тела девушки. Экспертиза установила личность погибшей — это оказалась 24-летняя аспирантка университета Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в близких отношениях. На допросе историк признался, что застрелил девушку в своей квартире, а затем расчленил останки и пытался утопить их в реке.