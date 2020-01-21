  1. Пятый канал
  4. Психиатрическая экспертиза историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена

Психиатрическая экспертиза историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена

, 16:39 | Светлана Александрова 190

Адвокат уверен, что его подзащитного признали вменяемым, ознакомиться с заключением он обещает до конца января.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; www.globallookpress.com / Simon Belcher

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 134

Психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна была прояснить вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве и расчленении аспирантки СпбГУ Анастасия Ещенко, завершена. В ближайшее время его защита ознакомится с заключением специалистов, однако уже сейчас его адвокат Соколова Александр Почуев уверен, что его подзащитный признан вменяемым.

«Экспертиза завершена. В ближайшее время защита будет ознакомлена с результатами. Не сомневаемся в том, что Олег Валерьевич признан вменяемым», — цитирует адвоката ТАСС.

Нюансы, по словам защитника, могут содержаться в ответах на вопросы, касающиеся состояния аффекта или психотравмирующей ситуации. Они представляют интерес как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. При этом адвокат подчеркнул, что детали экспертизы относятся к тайне следствия, которую защита уважает.

«До конца января мы, думаю, изучим все результаты», — заключил Александр Почуев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был задержан около пяти часов утра 9 ноября в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились части тела девушки. Экспертиза установила личность погибшей — это оказалась 24-летняя аспирантка университета Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в близких отношениях. На допросе историк признался, что застрелил девушку в своей квартире, а затем расчленил останки и пытался утопить их в реке.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 134
12 янв
Обвиняемый в убийстве историк Соколов будет вновь помещен в «Кресты»
9 янв
Доцента СПбГУ Соколова вернули в СИЗО из центра психиатрии
26 дек
Ноги расчлененной Анастасии Ещенко обнаружили в реке Мойке
24 дек
Басманный суд Москвы продлил арест доценту СПбГУ Соколову
17 дек
Адвокат Соколова объяснил необходимость домашнего ареста
16 дек
«Душа плачет навзрыд!» — Эксклюзивное интервью доцента Олега Соколова
16 дек
Доцент СПбГУ Соколов пытался покончить с собой несколько раз
16 дек
Петербургский суд оставил доцента СПбГУ Олега Соколова под арестом
16 дек
Городской суд Петербурга оставил в силе арест историка Олега Соколова
16 дек
Историк Соколов и аспирантка Ещенко собирались в ЗАГС за четыре дня до убийства

Читайте также

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями

Последние новости

17:36
«Повезло»: Дмитрий Харатьян рассказал, как ему 30 лет удается уживаться с женой
17:31
Лукашенко озвучил необходимый Белоруссии объем нефти из России
17:25
«Вышла сухая из воды»: как Собчак приняла душ, но не намокла — видео
17:16
ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями
16:55
Трамп боится поскользнуться и носит противогололедные «лапти»
16:46
Гуф вернулся в Россию и вызвал на бой дзюдоиста и политика Дмитрия Носова

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]