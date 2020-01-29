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Бизнес на эпидемии: жители Китая массово скупают средства индивидуальной защиты

, 4:04 Эфирная новость 18

В Поднебесной число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в среду утром достигло 5974 человек. Еще 132 погибли.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cheng Min, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 45

Мировая экономика потеряет десятки миллиардов долларов из-за нового коронавируса, это первые прогнозы. Ведь Китай — промышленный гигант, который берет «больничный» на неопределенный срок — фабрикам и заводам в Поднебесной продлевают новогодние каникулы как минимум на две недели.

Рынки уходят в красное, дешевеет нефть. Приуныли туроператоры и авиаперевозчики — китайские тургруппы самые массовые. В плюсе однозначно фармацевты. Очень показательная статистика — в Китае кое-где маски просто закончились, а без защиты выйти на улицу страшно. Алиса Паршакова о том, кто зарабатывает на ЧП. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что география китайского коронавируса расширяется.

Тема:
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