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Два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус в Воронеже

, 20:55 | Валентин Черников 82

Оба пациента обратились к медикам с признаками гриппа по возвращении из Китая.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 44

Двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Воронеже, передает Интерфакс. Как сообщил агентству источник, 55-летняя женщина и 35-летний мужчина на днях вернулись из Китая. Каждый из них обратился в поликлинику с признаками гриппа.

По данным правительства Воронежской области, при госпитализации пациентов использовались средства противоэпидемической защиты: спецтранспорт, изолирующий модуль, экипировка медработников. Сейчас оба жителя города находятся в инфекционном боксе больницы с отдельными входами в каждую палату.

В течение трех дней медики определят тип вируса, который вызвал ОРВИ прибывших из КНР. Параллельно воронежское управление Роспотребнадзора проводит исследование на грипп. Контролировать ход событий будет специальная комиссия при областном кабмине.

Ранее стало известно, что подозрения на короновирус фиксировали у трех человек в Краснодаре и у девушки в Майкопе. Один из краснодарцев и девушка из Адыгеии также вернулись из Китая. Опасное заболевание у них не выявлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что китайский коронавирус распространяется по миру.

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