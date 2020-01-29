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Сторона обвинения об оправдании экс-главы «Меньшевика»: В голове не укладывается

, 2:23 | Сергей Зеленский Эксклюзив 21

Илья Аверьянов был признан невиновным решением коллегии присяжных.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Новый собственник фабрики «Меньшевик» Шомрон Абрамов прокомментировал МИЦ «Известия» решение коллегии присяжных признать невиновным его предшественника Илью Аверьянова в убийстве охранника в декабре 2017 года. Тогда Абрамов вместе с судебными приставами и сотрудниками ЧОП приехал на территорию предприятия для взыскания долгов.

«Человек может спокойно ходить и стрелять, и его оправдывают. Вот и все эмоции. Человека он избил в 2016 году, который по первому эпизоду, и тоже невиновен. Ерунда. У нас можно ходить, стрелять, убивать, и тебя оправдывают», — пояснил собеседник.

Абрамов добавил, что пробыл в суде около девяти часов и разочарован результатом.

В свою очередь другой представитель стороны обвинения Анатолий Замоскворецкий, о котором, по всей вероятности, и упомянул Абрамов, недоумевает, как вообще такое решение могло быть вынесено, и намерен оспаривать его в вышестоящих инстанциях.

«Вы знаете, у меня в голове не укладывается. Даже по моему решению они считают — да, действительно было: Аверьянов нанес мне тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, но в то же самое время при голосовании они голосуют 50 на 50, а это презумпция невиновности, а это значит, что Аверьянов невиновен», — сказал он.

Ранее коллегия присяжных заседателей оправдала бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова в рамках расследования дела об убийстве охранника по всем эпизодам.

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