Жители Благовещенска бьют тревогу из-за отсутствия в продаже медицинских масок. Взволнованные граждане жалуются, что одноразовые защитные средства можно приобрести только под заказ.

Местные СМИ отмечают, что срок поставки масок на специализированных сайтах исчисляется неделями. Защитных средств в настоящее время нет в наличии в городских аптеках и даже на складах.

28 января в Благовещенске было объявлено о введении масочного режима в общественных местах, школах и вузах. На фоне новостей из Китая, где ежедневно увеличивается количество зараженных новым коронавирусом, жители города, по всей видимости, закупили средства защиты впрок.

По данным «Известий», спрос на медицинские маски в последние дни в России увеличился в 13 раз. Специалисты отмечают, что рост спроса на изделия защиты обусловлен не только новостями о коронавирусе, но и аномально теплой погодой, провоцирующей активизацию других внеклеточных агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Китая массово скупают средства индивидуальной защиты.