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Путин поручил предотвратить распространение коронавируса в России

, 1:18 Эфирная новость 47

В Китае в результате эпидемии погибли 162 человека, еще более шести тысяч инфицированы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Ohde via www.imago-ima, 5-tv.ru

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Вспышка нового коронавируса в Китае 61

Угрозу распространения коронавируса в России сегодня обсудили на высшем уровне. На совещании с профильными чиновниками президент поставил задачу — минимизировать потери от китайской эпидемии.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова доложили, какие меры уже предприняты.

Очень плотный контроль на границах, в аэропортах. Более миллиона человек проверены, не выходя из самолетов, — свыше 20 тысяч рейсов. Отработаны действия медиков на случай обнаружения вируса, подготовлена немедленная изоляция пациентов с подозрением на заражение.

В России заболевших не обнаружено, но опасность проникновения смертельной инфекции есть. Китай — наш сосед, всего же 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса. У нас ничего подобного произойти не должно, потребовал Владимир Путин.

«Вся специфика заключается в том, что это новое явление и вопрос, насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, правительство, Минздрав, ваша служба сделают все от вас зависящее и все возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые перед нами возникают, чтобы они не были неожиданностью для подавляющего числа граждан нашей страны. Чтобы вы были и мы все к этому готовы», — заявил Путин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Новосибирский центр «Вектор» уже разработал две тест-системы для диагностики коронавируса. Их производство будет увеличено в несколько раз, чтобы закрыть все потребности страны. Наши ученые получили от китайских коллег геном нового типа пневмонии и приступили к изготовлению вакцины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса.

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