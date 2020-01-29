Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Россия существенно ограничит транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, вызывающего новый тип пневмонии. Это следует из сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Мы с нуля часов 31 числа, то есть с четверга на пятницу, ограничиваем железнодорожное движение (в Китай — Прим. ред.). Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин; Пекин –Москва», — сказала Голикова на брифинге.

По ее словам, правительство также решило продлить запрет на пересечение российско-китайской границы для пешеходов и автомобилистов в пяти регионах Дальнего Востока. Речь идет об Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

«При этом мы предполагаем, что мы должны ввести такой режим, который позволял бы возвращать наших граждан — с проведением соответствующих карантинных мероприятий — и, по возможности, китайским гражданам покинуть территорию Российской Федерации», — добавила Голикова, уточнив, что детали режима будут проработаны в ближайшие сутки.

Также правительство предложит российским вузам продлить уехавшим на родину студентам из КНР новогодние каникулы до 1 марта 2020 года.

«Что касается авиационного сообщения, то мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и Министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ и после этого будет принято решение о режиме полетов из КНР и в КНР», — отметила вице-премьер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса на территории России. Татьяна Голикова присутствовала на совещании с главой государства.