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Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

, 22:11 | Игорь Рязов 32

Граждан РФ правительство будет стараться вывозить из Китая, а подданным КНР — помогать вернуться в страну.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xiong Qi, 5-tv.ru

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Вспышка нового коронавируса в Китае 59

Россия существенно ограничит транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, вызывающего новый тип пневмонии. Это следует из сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Мы с нуля часов 31 числа, то есть с четверга на пятницу, ограничиваем железнодорожное движение (в Китай — Прим. ред.). Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин; Пекин –Москва», — сказала Голикова на брифинге.

По ее словам, правительство также решило продлить запрет на пересечение российско-китайской границы для пешеходов и автомобилистов в пяти регионах Дальнего Востока. Речь идет об Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

«При этом мы предполагаем, что мы должны ввести такой режим, который позволял бы возвращать наших граждан — с проведением соответствующих карантинных мероприятий — и, по возможности, китайским гражданам покинуть территорию Российской Федерации», — добавила Голикова, уточнив, что детали режима будут проработаны в ближайшие сутки.

Также правительство предложит российским вузам продлить уехавшим на родину студентам из КНР новогодние каникулы до 1 марта 2020 года.

«Что касается авиационного сообщения, то мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и Министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ и после этого будет принято решение о режиме полетов из КНР и в КНР», — отметила вице-премьер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса на территории России. Татьяна Голикова присутствовала на совещании с главой государства.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 59
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