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«Глубоко скорблю»: экс-владелец фабрики «Меньшевик» рассказал о событиях в день убийства

, 21:43 | Игорь Рязов Эксклюзив 58

Илья Аверьянов сообщил, что его предприятие захватили 20 вооруженных человек. С четырьмя из них он устроил перестрелку, убив единственного, кто не хотел конфликта.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов рассказал о событиях 27 декабря 2017 года, когда им был застрелен охранник. Он сказал 5-tv.ru, что глубоко сожалеет об этом.

По словам Аверьянова, 27 декабря 2017 года произошла вторая попытка рейдерского захвата его предприятия. Во время первой — в апреле 2017 года — его избили, повредив позвоночник. Из-за травм у бизнесмена сильно ухудшился слух — на интервью он пришел со слуховым аппаратом.

«Мою сестру, с которой я приехал на территорию предприятия фактически выкинули с территории КПП — контрольно-пропускного пункта, — тем самым обеспечив себе доступ на территорию предприятия. Мне туда попасть не удалось, потому что меня туда не пустили», — вспоминает Аверьенов утро 27 декабря.

Он сообщил, что фабрику захватили 20 вооруженных человек. Пробраться через них к себе в кабинет бизнесмен смог по территории соседнего предприятия. С помощью своих ключей он открыл собственный кабинет, чтобы забрать оттуда документы и карабин «Сайга».

«В этот момент взламываются двери, и я вижу на пороге четырех людей, вижу (у них — Прим. ред) оружие. Схватив карабин „Сайга“, командую им: „Руки вверх, оружие на пол!“ Потому что я прекрасно понимаю, что меня из него могут убить», — рассказал Аверьянов.

Экс-владелец фабрики отметил, что один из охранников подчинился приказу и сел в углу. Остальные вступили в борьбу, началась перестрелка. Во время нее бизнесмен случайно ранил сидевшего в углу охранника. Соратники последнего затем сбежали. Аверьянов сказал, что пытался помочь раненому, но не мог вынести его с фабрики на себе из-за травмы позвоночника.

«Я глубоко скорблю о произошедшем. Потому что, знаете, человеческая жизнь она не стоит ни фабрик, ни заводов. Если бы можно было каким-то образом избежать этой ситуации, можно было бы время обратно отмотать, я бы сделал бы, безусловно, все от меня зависящее с тем, чтобы таких роковых событий не было», — подытожил экс-владелец фабрики.

Ранее Илья Аверьянов также рассказал 5-tv.ru о своих ощущениях после освобождения. Его незадолго до интервью оправдали присяжные по делу об убийстве охранника.

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