Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Израильтянка Наама Иссахар, которую помиловал президент России Владимир Путин, покинула подмосковную колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСИН.

Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду и хранение наркотиков, была помилована Путиным 29 января. Глава России распорядился освободить 25-летнюю девушку из подмосковной колонии, где она должна была отбывать срок 7,5 лет. Ее мать Яффа Иссахар поблагодарила российского лидера за проявленное милосердие.

Нааму Иссахар задержали сотрудники таможенной службы в апреле прошлого года в столичном аэропорту «Шереметьево». В ее багаже обнаружили более девяти граммов гашиша. Сама израильтянка подтвердила, что вещество принадлежит ей. За контрабанду и хранение наркотических средств девушку приговорили к 7,5 годам колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встретить освобожденную из места заключения накануне прибыла ее мать Яффа Иссахар.