Развод Великобритании и Евросоюза: чего ждать после Brexit?

В Европе начались трехдневные проводы Великобритании в свободное плавание. Парламент ЕС формально подтвердил Brexit. Представитель Евросоюза в России Маркус Эдерер уже официально предупредил российский МИД.

Сегодня Совет Европы завизирует все решения и в ночь с пятницы на субботу Британия спустя 47 лет совместной жизни уйдет из Евросемьи. Никто не знает, что будет после развода, но все переживают. Из Британии репортаж Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Европарламент большинством голосов одобрил выход Великобритании из ЕС.