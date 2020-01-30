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Развод Великобритании и Евросоюза: чего ждать после Brexit?

, 8:16 Эфирная новость 26

Европарламент большинством голосов одобрил выход Соединенного Королевства из ЕС.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 98

В Европе начались трехдневные проводы Великобритании в свободное плавание. Парламент ЕС формально подтвердил Brexit. Представитель Евросоюза в России Маркус Эдерер уже официально предупредил российский МИД.

Сегодня Совет Европы завизирует все решения и в ночь с пятницы на субботу Британия спустя 47 лет совместной жизни уйдет из Евросемьи. Никто не знает, что будет после развода, но все переживают. Из Британии репортаж Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Европарламент большинством голосов одобрил выход Великобритании из ЕС.

Тема:
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