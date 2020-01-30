Регина Тодоренко выложила в блог новое фото, на котором обнимает своих любимых мужчин — мужа Влада Топалова и сына Михаила. Отношения в семье телеведущей и артиста многие считают образцово показательными. Пара не скрывает от поклонников подробности своей личной жизни и охотно демонстрирует повседневные и студийные красивые фотографии.

Недавно знаменитая семья приняла участие в фотосессии для известного русского глянцевого издания — можно предположить, что для съемки супруги выбрали классические образы. На снимке маленький Миша держит роскошную драгоценную брошь. Мальчик одет в симпатичную строгую белую рубашку. Тодоренко нежно обнимает родных мужчин, из-за чего поклонникам показалось, будто Топалов примерил украшения жены.

Instagram @reginatodorenko

«Не поняла сначала, с чего это Влад надел кольцо с камнем», — написали озадаченные юзеры.

Регина выбрала макияж в стиле 60-х годов — широкие черные стрелки сделали ее красивые глаза еще выразительнее, губы телеведущая подчеркнула помадой нежного оттенка.

«Мy Family („Моя семья“ — Прим.ред.) — моя крепость. Дай Бог, всем такого счастья», — с любовью подписала публикацию звезда.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от увиденной фотографии — фанаты отметили, как малыш Миша похож на Влада Топалова.

«Счастья вашей семье!»;

«На папу похож»;

«Мальникий Владик»;

«Классный семейный портрет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов ищет рецепты против споров с женой.