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Матвиенко: Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса

, 17:27 | Сергей Зеленский 69

К настоящему моменту число летальных случаев в КНР достигло 170 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Federation Council of Russia, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 68

Эпидемиологи России и Китая ведут совместную работу по разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Идет постоянный обмен информацией с КНР, идет совместная работа российских и китайских ученых по выработке сыворотки против коронавируса. Идет ускоренная, интенсивная работа», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что научные организации России участвуют в этой деятельности и добавила, что приняты все меры по недопущению вируса на территорию страны.

«Они соразмерны и не избыточны», — отметила она.

Парламентарий призвала не паниковать, так как «сегодня в России, слава Богу, нет ни одного такого случая, ситуация под контролем».

Председатель Совфеда считает, что обстановка в целом не требует каких-то дополнительных законодательных мер, и все, что нужно для оперативного реагирования в подобных ситуациях, уже есть.

Матвиенко также отметила, что Китай принимает серьезные меры для противодействия распространению вируса.

К настоящему моменту число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7 711 человек, зафиксировано 170 летальных случаев. Кроме того, есть заболевшие в Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, ОАЭ, Финляндии, Индии, Филиппинах.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 68
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