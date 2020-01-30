Матвиенко: Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса

Эпидемиологи России и Китая ведут совместную работу по разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Идет постоянный обмен информацией с КНР, идет совместная работа российских и китайских ученых по выработке сыворотки против коронавируса. Идет ускоренная, интенсивная работа», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что научные организации России участвуют в этой деятельности и добавила, что приняты все меры по недопущению вируса на территорию страны.

«Они соразмерны и не избыточны», — отметила она.

Парламентарий призвала не паниковать, так как «сегодня в России, слава Богу, нет ни одного такого случая, ситуация под контролем».

Председатель Совфеда считает, что обстановка в целом не требует каких-то дополнительных законодательных мер, и все, что нужно для оперативного реагирования в подобных ситуациях, уже есть.

Матвиенко также отметила, что Китай принимает серьезные меры для противодействия распространению вируса.

К настоящему моменту число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7 711 человек, зафиксировано 170 летальных случаев. Кроме того, есть заболевшие в Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, ОАЭ, Финляндии, Индии, Филиппинах.