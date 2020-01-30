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Минздрав назвал три российских препарата для лечения коронавируса

, 20:20 Эфирная новость 108

В ведомстве подготовили методические рекомендации по новой форме пневмонии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ma Ping, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 71

Минздрав сегодня разослал официальные методические рекомендации по новому коронавирусу, теперь мы знаем врага в лицо. У него пока нет имени, называется просто 2019 по году появления.

Он младший в семье Бетакоронавирусов. Его старшие братья хорошо известны, один вызвал атипичную пневмонию в начале нулевых и очаг тогда также был в Китае, другой, спустя десять лет объявился на Ближнем Востоке и с тех пор периодически дает о себе знать.

Понять что у вас именно новый вирус практически невозможно. Симптомы те же, что и при обычном ОРВИ — слабость, температура, затрудненное дыхание. Разве что мучительный сухой кашель заставляет задуматься. Но подтвердить диагноз могут только анализы.

Самолечением заниматься однозначно не стоит, вирус признан опасным, второй класс патогенности из четырех возможных, как тиф, например, или вирусный гепатит. Транспортировка больных — в спецодежде. И не надо затягивать, у каждого четвертого заразившегося — болезнь протекала тяжело, с пневмонией, и даже остановкой дыхания.

Против нового вируса лекарств пока нет. Предполагают, что будут эффективны те препараты, что помогли с предыдущими вспышками — российские препараты Рабавирин, рекомбинатный интерферон (бета Ib) и Лопинавир/Ритонавир. Однако не спешите бежать в аптеку все они по рецепту.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 71
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