Коронавирусом в Финляндии могли заразиться 24 человека

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Финляндии — всего в 50-ти километрах от российской границы. В Лапландии в больницу попала китайская туристка. Она изолирована, получает лечение, определен и круг ее контактов — это 24 человека.

«32-летняя женщина из Ухани пришла в отделение неотложной помощи. Ее осмотрели, обследовали. Она приехала в Финляндию 23 января. Симптомы респираторного заболевания, в том числе и лихорадка появились в прошлое воскресенье», — рассказал старший врач-инфекционист Лапландской больницы Маркку Броас.

И как стало известно, в списке стран, где впервые выявлен коронавирус, появилась еще одна. В Италии инфекцию обнаружили у двоих туристов из Поднебесной. Оба госпитализированы.

В это же время круизный лайнер «Коста Смеральда» готовится продолжить плавание после длительной задержки в итальянском порту. Ранее на судне стало плохо двоим туристам из Китая. Лайнер с шестью тысячами пассажиров, 67 из которых россияне, заблокировали до выяснения обстоятельств. В итоге после тщательных анализов наличие коронавируса у туристов не подтвердили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 213. Число зараженных превысило 9,5 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации введен в Забайкалье на границе с Поднебесной для противодействия распространению эпидемии.