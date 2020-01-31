Несколько часов назад из Китая прибыли сразу два самолета с российскими туристами. Тем, кто направлялся в Южно-Сахалинск, из-за нелетной погоды пришлось приземлиться в Хабаровске.

Медики осмотрели людей, убедились, что признаков коронавируса у них нет. Также, как и у туристов, прилетевших во Владивосток. Многие из них досрочно прервали свои туры, чтобы не подхватить опасную инфекцию. Последние несколько дней люди не покидали свои номера.

«Мы звонили в нашу фирму, просили вернуть нас пораньше, вот будем сейчас разбираться. Потому что отдых испорчен, конечно мы ехали не за такими впечатлениями», — рассказывает одна из туристок.

Эпидемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайной ситуацией международного значения. Это значит, что все страны должны предпринять любые меры, чтобы не допустить распространения опасной болезни.

Темпы заражения стремительно растут. К этой минуте число инфицированных достигло почти десяти тысяч человек, количество жертв — 213! В России случаев заболевания по-прежнему не выявлено. Роспотребнадзор советует россиянам поддерживать чистоту рук, избегать приветственных рукопожатий и даже поцелуев в щеку.

Сегодня на заседании оперативного штаба будет решаться вопрос о приостановке авиасообщения с Китаем. А в США сотрудники авиакомпаний начали отказываться от полетов в Поднебесную. Некоторые даже подготовили судебные иски к работодателям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как спор двух разъяренных мам в чате о коронавирусе привел к драке и госпитализации.