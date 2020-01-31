Как коронавирус в Китае повлияет на туристический бизнес в России

Китайский коронавирус — серьезная угроза не только для людей, но и для туристического бизнеса. Директор туроператора «Ostwest.com» Александр Ефимов рассказал 5-tv.ru, какие риски влечет за собой распространение 2019-nCoV в Поднебесной.

Со слов эксперта, туристическую индустрию в России ожидают серьезные проблемы в случае, если ситуация с коронавирусом продлится дольше месяца. Максимально возможные финансовые потери для своей компании Ефимов оценивает в 15-20%.

Однако пока эффект от коронавируса не так заметен, поскольку в Китае идет празднование национального Нового года и конец января — традиционно период затишья. О серьезных убытках для отрасли в целом можно будет говорить, если вирус продолжит распространяться до марта 2020 года.

Если же эпидемию удастся остановить в течение месяца, тогда ущерб будет намного меньше.

«Есть опыт 2014 года, когда были санкции из-за Крыма. Но потом все отыгралось — просто отложенный спрос произошел, и туры покупали позже. Если будет так, то в долгосрочной перспективе мы огромных потерь не ждем», — отметил Александр Ефимов.

Недавно власти Петербурга запретили въезд организованных туристических групп из Китая по безвизовому режиму. Эксперт отмечает, что это — беспрецедентные меры.

«Мы ранее никогда не наблюдали подобных санкций в сторону какой-либо страны. Чтобы закрывали границу, отменяли рейсы. Если вспоминать свиной грипп и атипичную пневмонию, то ничего подобного даже близко не было».

Не было такого и со странами Африки, когда там распространялся вирус Эбола. Ефимов отмечает, что, с одной стороны, оттуда меньший, чем из Китая, турпоток, с другой — что проблемные путешественники могли отсекаться на уровне консульства.

Другое дело с безвизовым режимом для граждан КНР. Многие из них едут в Петербург из Европы, где живут и работают. И если раньше они могли получить визу через интернет, то теперь придется делать это через консульство — что тоже влияет на цену поездки.

В заключение Александ Ефимов добавил, что офис «Ostwest.com» в небольшом городке недалеко от Пекина сейчас закрыт. Сотрудники, как и большинство китайцев, пережидают вирус дома.

По данным на 31 января 2020 года, в Китае от нового коронавируса скончалось 213 человек. Первая вспышка 2019-nCoV произошла в конце декабря. Число заразившихся увеличивается ежедневно. Недавно глава ВОЗ объявил китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.