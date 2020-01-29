Что такое китайский коронавирус простыми словами

Китайский вирус на языке медиков обозначается 2019-nCoV. Он входит в семейство коронавирусов, что означает возможность передачи от животного к человеку и несет опасность для тех и других.
5-tv.ru собрал актуальную информацию касаемо заболевания, которое парализовало жизнь десятков китайских городов и держит в страхе жителей Европы, США и России.
История появления коронавируса
Возникновение 2019-nCoV обросло слоем мифов и домыслов — вплоть до того, что вирус создали недружественные Китаю государства. На деле все куда проще.
Согласно официальной информации, новый вирус возник на одном из китайских рыбных рынков. Товары в таких местах часто содержатся в антисанитарных условиях. Люди потрошат, укладывают и продают рыбьи тушки под открытым небом.
Первую вспышку 2019-nCoV зафиксировали в деревушке Бай Бу Тинь в конце прошлого года. Около 60 человек слегли с неизвестным вирусом. Через пару дней здесь же проходит торжество на 100 тысяч человек. Однако настоящая опасность поджидает впереди — на носу новогодние праздники.
В скором времени Ухань и соседствующий с ним Эчжоу перекрыли на выезды. Суммарно в них проживает около 20 миллионов граждан. В сети тотчас появились слухи, что к инфицированным китайским городам стянулись военные. Затем компания Xiaomi приостановила работу оффлайновых точек до начала февраля. В это же время мэр Уханя заявил о готовности уйти в отставку из-за несвоевременного информирования жителей об опасности.
Позже ученые назовут предполагаемый источник китайского коронавируса. По мнению исследователей, им могла стать змея. К такому выводу ученых подтолкнуло изучение 2019-nCoV. Кроме того, было выдвинуто предположение, что изначально вирус возник в организме летучей мыши.
Распространение китайского коронавируса
2019-nCoV распространяется воздушно-капельным путем. Помимо этого, подхватить недуг можно через прикосновение грязными руками к глазам. Также заразиться коронавирусом можно даже от тех, у кого не выявлены симптомы болезни.
Кроме Поднебесной, случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в ряде азиатских стран. А еще вирус подхватили в США, Франции, Германии, Канаде, Австралии и ОАЭ. По всей границе России усилен санитарно-карантийный контроль.
В то же время китайские эксперты заявили о мутации коронавируса. ВОЗ, в свою очередь, повысил уровень угрозы с умеренного на очень высокий.
Симптомы 2019-nCoV
В Китае выделяют легкую и тяжелую формы коронавируса. Первая ограничивается температурой и кашлем. Вторая вызывает воспаление легких, из-за чего увеличивается и срок лечения. В качестве защиты от болезни медики рекомендуют запастись масками, а также сократить посещение мест с высокой плотностью людей.
Первичные симптомы:
- Диарея (в некоторых случаях),
- Тошнота,
- Общая слабость.
Вторичные:
- Высокая температура,
- Сухой кашель,
- Ощущение сдавленности в области груди,
- Затрудненное дыхание,
- Судороги (в редких случаях).
Первичные признаки болезни схожи с заражением ОРВИ. Отличить его от китайского коронавируса можно при сдаче анализов в медицинском учреждении. Результаты станут известны через несколько часов. Российские больницы располагают всем необходимым оборудованием для диагностики китайского коронавируса.
Распространение в России
На 29 января 2020 года вспышек китайского коронавируса в России не зафиксировано. Кроме того, Роспотребнадзор принял превентивные меры от проникновения 2019-nCoV на территорию РФ. Роспотребнадзор усилил контроль на границе, а также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Поднебесную.
Позже «Аэрофлот» предложил пассажирам бесплатно сдать билет в Китай. В это время МИД заявил об отсутствии среди зараженных в Китае граждан РФ. Российские туроператоры приостановили прием туристов из Поднебесной. Минздрав России, в свою очередь, уже разрабатывает методику по борьбе с 2019-nCoV.
Лечение китайского коронавируса
Вакцина в разработке. Однако случаи выздоровления зараженных 2019-nCoV уже известны.
Пока что врачи в Китае рекомендуют придерживаться общих мер безопасности:
- Передвигаться по улице в маске.
- Мыть руки после пребывания в местах с большим количеством людей.
- Избегать посещения продуктовых рынков.
- Отказаться от визита в зоопарки и цирки, где участвуют животные.
- Потреблять в пищу продукты с термической обработкой и пить исключительно бутилированную воду.
Последние новости
Российские власти всерьез взялись за контроль над ситуацией с распространением китайского коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав штаба против возникновения болезни в России. Роспотребнадзор проверяет на 2019-nCoV каждого, кто вернулся из Китая. Ситуацию с новым вирусом обсудит на встрече с главами Минздрава и Роспотребнадзора Владимир Путин.
В то же время Казахстан приостанавливает воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем. Ранее летать в Пекин и Шанхай временно перестали самолеты British Airways. Также воздушное сообщение с Поднебесной на фоне коронавируса прекратила Грузия.
Онлайн-карту распространения китайского коронавируса запустили американцы. Группа исследователей американского центра системных наук и инженерии при университете Джонса Хопкинса создала сайт со статистикой зараженных недугом из Поднебесной.
Ранее 5-tv.ru писал о нехватке медицинских масок в Благовещенске.