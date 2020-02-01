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  4. «Горячие» заявления Мадонны на концертах повергли фанатов в шок

«Горячие» заявления Мадонны на концертах повергли фанатов в шок

, 12:12 | Алиса Старжевская 34

Певица презентовала в Лондоне свое шоу «Мадам Х» в поддержку нового альбома.

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Фото, видео: Instagram @madonna

Несмотря на то, что легендарной певице Мадонне уже 61 год, она до сих пор не прочь обсудить пикантные темы, особенно со зрителями концерта со сцены. Во время последнего выступления в Лондоне звезда шокировала поклонников своими «горячими» заявлениями, пишет Теleprogramma.pro.

Во время выступления на стадионе Лондона «Палладиум» Мадонна без доли стеснения спросила слушателей, как они относятся к маленьким по размеру мужским половым органам.

«Как вы называете мужчин с маленьким пенисом? Я не знаю, никогда ничего не имела с такими. Вы ведь знаете, что размер имеет значение! Не притворяйтесь, что это не так!» — декларировала певица со сцены.

В ходе двухчасового шоу прозвучало еще много провокационных высказываний. Намекая на хорошее состояние своего либидо, Мадонна затронула тему оральных сексуальных утех.

«Обычно я стою на коленях около 20 минут, и это нормально. Мне говорят, что у меня хорошо это получается»;

Кроме того, легендарная артистка назвала свою вагину «окном» и непристойно шутила о венерических заболеваниях, великом композиторе Моцарте и поиске помощников через приложение для гей-знакомств.

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