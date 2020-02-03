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  4. Экс-президент «Билайна» Халед Бичара разбился в ДТП

Экс-президент «Билайна» Халед Бичара разбился в ДТП

, 3:22 | Нюра Незванова 34

Бывший топ-менеджер погиб в автомобильной аварии в Египте.

Фото: Twitter @khaledgb

Бывший президент «Билайна» Халед Бичара попал в страшное ДТП в Египте. По сообщениям местных СМИ, мужчина погиб на месте.

По данным CNews и Daily News, ДТП произошло в Гизе.

Сообщается, что автомобиль с экс-президентом компании врезался в ограждение. По предварительной информации, мужчина потерял контроль над машиной.

Он являлся генеральным директором Orascom.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем. В апреле 2019 года стало известно, что артистка попала в ДТП по дороге в аэропорт. Она направлялась в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен». Утверждалось, что в результате происшествия знаменитость получила множественные гематомы.

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