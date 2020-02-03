«Само совершенство»: Галкин с зонтиком прогулялся в образе Мэри Поппинс

Танец Мэри Поппинс в исполнении Максима Галкина поднял настроение его подписчикам. Шоумен исполнил несколько па с зонтиком под музыку Максима Дунаевского из фильма Леонида Квинихидзе, где сыграла свою главную роль Наталья Андрейченко.

«Само совершенство», — оценил собственный номер Галкин, как бы сделала и героиня Памелы Трэверс.

Отсылку к картине «Мэри Поппинс, до свидания» юморист записал в городском парке Сиднея во время путешествия по Австралии. Длинная ночная аллея напоминает одну из сцен советской ленты.

Вероятно, таким образом супруг Аллы Пугачевой решил поддержать фанатов Андрейченко после ее исчезновения неделю назад. Артистка перестала выходить на связь во время путешествия по Мексике, чем не на шутку взволновала поклонников. Позже Наталья записала видеообращение для всех неравнодушных к ней интернет-пользователей. В нем она объяснила, что находилась в джунглях далеко от цивилизации.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты отчитали актрису Наталью Андрейченко за «исчезновение».