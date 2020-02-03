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Россияне в срочном порядке покидают Китай

, 17:30 Эфирная новость 37

Перед выездом из КНР каждая группа обязана пройти тщательный медосмотр.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao; 5-tv.ru

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И уже в ближайшие часы из — провинции Хубей, где и был обнаружен очаг вспышки коронавируса — начнется эвакуация наших соотечественников. Россияне торопятся покинуть страну и из других регионов Китая. При этом каждая группа обязана пройти тщательный медосмотр на пунктах пропуска.

Всех, у кого обнаружат, например, высокую температуру, сразу  же отправляют на карантин. В Приморском крае с автобуса сняли двух россиян, прибывших из Поднебесной. На «скорой» их увезли в больницу. За эвакуацией следит Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чартерные рейсы из Китая могут приостановить с 14 февраля.

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