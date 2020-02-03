Россияне в срочном порядке покидают Китай

И уже в ближайшие часы из — провинции Хубей, где и был обнаружен очаг вспышки коронавируса — начнется эвакуация наших соотечественников. Россияне торопятся покинуть страну и из других регионов Китая. При этом каждая группа обязана пройти тщательный медосмотр на пунктах пропуска.

Всех, у кого обнаружат, например, высокую температуру, сразу же отправляют на карантин. В Приморском крае с автобуса сняли двух россиян, прибывших из Поднебесной. На «скорой» их увезли в больницу. За эвакуацией следит Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чартерные рейсы из Китая могут приостановить с 14 февраля.