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Чартерные рейсы из Китая могут приостановить с 14 февраля

, 16:01 | Марина Неруцких Срочная новость 37

Об этом заявила вице-премьер Голикова.

Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 124

Чартерные рейсы, на которых граждане России возвращаются из Китая, могут приостановить с 14 февраля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, по ее словам, в период с 3 по 5 февраля силами ВКС из КНР должны быть эвакуированы 133 россиянина.

В то же время власти РФ намереваются ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая. Данная мера не будет действовать в отношении подданных ЕАЭС, а также официальных делегаций и имеющих вид на жительство в России. Единственным пунктом пропуска для всех остальных прибывающих самолетами из КНР с 4 февраля станет «Шереметьево».

По словам Голиковой, в настоящее время под наблюдением врачей находятся более четырех тысяч человек, имевших контакты с пациентами, подозреваемыми в заражении коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что иностранные граждане, заболевшие коронавирусом, будут депортироваться из России.

Тема:
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