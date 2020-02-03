Чартерные рейсы из Китая могут приостановить с 14 февраля

Чартерные рейсы, на которых граждане России возвращаются из Китая, могут приостановить с 14 февраля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, по ее словам, в период с 3 по 5 февраля силами ВКС из КНР должны быть эвакуированы 133 россиянина.

В то же время власти РФ намереваются ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая. Данная мера не будет действовать в отношении подданных ЕАЭС, а также официальных делегаций и имеющих вид на жительство в России. Единственным пунктом пропуска для всех остальных прибывающих самолетами из КНР с 4 февраля станет «Шереметьево».

По словам Голиковой, в настоящее время под наблюдением врачей находятся более четырех тысяч человек, имевших контакты с пациентами, подозреваемыми в заражении коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что иностранные граждане, заболевшие коронавирусом, будут депортироваться из России.