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Момент страшной аварии в Твери с шестью пострадавшими попал на видео

, 16:12 | Карина Бернтгольц 99

Как видно на опубликованных кадрах, на пересечении проспектов Победы и Волоколамского легковой автомобиль на высокой скорости врезался в машину, поворачивающую на перекрестке.

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Фото, видео: Instagram @typicaltver; ВКонтакте @news69

Момент страшной аварии, произошедшей на пересечении проспектов Победы и Волоколамского в Твери, попал на видео. Как видно на опубликованных в сети кадрах, Kia Stinger летел по дороге на высокой скорости и на перекрестке столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, который в этот момент готовился повернуть.

В результате сильного удара обе машины влетели в толпу пешеходов, ждущих зеленого сигнала светофора на тротуаре. Согласно уточненным данным, в ДТП пострадали шесть человек: пять пешеходов и один водитель. По последней информации, один из пострадавших скончался в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Тверской области и регионального ГУ МЧС России.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео страшной аварии. На кадрах видно, как люксовый автомобиль резко сворачивает вправо и, снося несколько деревьев, врезается в еще одно, от чего автомобиль разрывает пополам.

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