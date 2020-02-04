Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом

Новый тип коронавируса в благоприятной среде на поверхностях может жить до пяти дней. К такому выводу пришел член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн, пишет РИА Новости.

Специалист напомнил, что этот вирус передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение. Радиус его распространения составляет от одного до двух метров от источника, но быстро оседает на теле человека, а в воздухе «повиснуть» он не может.

Потенциально опасными могут стать любые гладкие поверхности окружающих нас объектов. Например, частички зараженной слюны могут осесть на дверных ручках, кнопках лифта, поверхностях столов. Стоит здоровому человеку соприкоснуться с такими участками, а потом неосознанно потереть глаза или нос — риск заразиться значительно возрастает.

По этой причине Цзян Жунмэн вновь напомнил, как важно часто мыть руки.

«Исследования показали, что вирус может выживать в течение нескольких часов на гладких поверхностях, а также, что он способен выживать на протяжении нескольких дней при подходящей влажности и температуре. Например, в среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил он.

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 20 тысяч человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели вне КНР, один из них умер.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что обычный грипп убивает намного больше людей, чем новый вид пневмонии.