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«Его трудно квалифицировать»: Онищенко оценил опасность китайского коронавируса

, 1:16 | Игорь Рязов 16

Бывший главный санитарный врач России не видит в пневмонии нового типа максимальной угрозы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quancha, АГН Москва, Wang Quanchao

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Вспышка нового коронавируса в Китае 111

Короновирус нового типа, вспышка которого произошла в китайском Ухане, будет отнесен к заболеваниям второй группы опасности из четырех. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Есть четыре группы опасности вирусов для человека. На настоящий момент, я бы, скорее всего, отнес его (коронавирус — Прим. ред) ко второй группе опасности. Пока еще трудно говорить о нем, его трудно квалифицировать. Спешка неуместна», — цитирует Онищенко URA.RU.

Парламентарий считает, что эксперты из Роспотребнадзора и Минздрава слишком торопятся, относя вирус к каким-либо категориям опасности. Это все равно никак не повлияет на меры борьбы с заболеванием.

Онищенко также отметил, что обычный грипп убивает намного больше людей, чем новый вид пневмонии. Не нужно забывать, что существуют в мире и более опасные заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. В обоих случаях речь идет о гражданах Китая. Один из них недавно пожаловался на условия содержания в инфекционной больнице в Чите.

После этого Минздрав РФ объявил о намерении провести проверку в медучреждении. Главврач больницы после этого заявил, что гражданин Китая получал и получает всю необходимую помощь, а также пообещал его выписать.

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