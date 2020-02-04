Мама Прохора Шаляпина показала фото сына в постели с 40-летней миллионершей

Мама Прохора Шаляпина прояснила интригу вокруг отношений ее сына с 40-летней канадской миллионершей, в компании которой певец был замечен некоторое время назад на круизном лайнере. Как пишет KP.RU, Елена Колесникова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором Прохор и его новая дама сидят в халатах на постели в гостиничном люксе.

Как сообщалось ранее, по слухам, новую избранницу Шаляпина зовут Татьяна. Еще в детстве она переехала в Канаду. Путешествие по Тихому океану на круизном лайнере Royal Princess, где заметили пару, обошлось в семь тысяч долларов. А перед этим Прохора и Татьяну видели в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса — Astoria Beverly Hills. Номер люкс, в котором они останавливались на восемь дней, стоит около 80 тысяч рублей в сутки. Многие полагают, что оплачивает прихоти Шаляпина его богатая избранница.

5-tv.ru также писал, что прежняя дама Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская недавно неожиданно призналась, что никаких отношений между ней и певцом никогда не было.