Путин: «Рассчитываю, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественниками в Череповце прокомментировал ситуацию с распространением нового коронавируса.

«Рассчитываю, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что в получении прогрессивных результатов в борьбе с новым заболеванием заинтересованы все страны. Что касается РФ, то она будет поддерживать научные разработки в сфере противодействия инфекциям.

«Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом, мы рассчитываем на скорейший положительный результат», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ отправился за российскими гражданами, находящимися в китайском городе Ухань. По предварительным данным, оттуда, помимо россиян, будут эвакуированы несколько граждан СНГ.

Согласно уточненной информации, от китайского коронавируса в мире скончались 425 человек, еще около двух тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. Всего заражено более 20 тысяч.