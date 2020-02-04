  1. Пятый канал
  4. Лавров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу

Лавров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу

, 22:08 | Игорь Рязов 56

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполнила сочинские договоренности по Сирии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia, Thorsten Gutschalk, Anas Alkharboutli, Maher al-Mounes

Тема:
Война в Сирии 4543

Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

«К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне», — сказал Лавров.

По словам министра, первое невыполненное обязательство заключается в отмежевании вооруженной части оппозиции от террористов. Дело в том, что сирийская оппозиция сотрудничает с Анкарой, поэтому власти Турции могли способствовать их отделению от боевиков.

Второе обязательство подразумевало соблюдение «режима тишины» в Идлибе. Данный режим должен был соблюдаться всеми сторонами, но боевики из террористических группировок нарушают его, атакуя сирийские позиции.

«Причина такого положения заключается в том, что демилитаризованная 10-20-километровая полоса внутри идлибской зоны не была создана, и об этом тоже мы напомнили нашим турецким партнерам», — отметил глава МИД РФ.

В конце января 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии. В Кремле не согласились с его позицией.

Минувшим днем России и Турции не удалось провести совместное патрулирование в Идлибе. Его отменили из-за обстрела сирийскими правительственными войсками турецких военных.

Тема:
Война в Сирии 4543
4 февр
В Минобороны опровергли сообщения об обстреле российских военных в Алеппо
4 февр
«Белые каски» завершили съемки постановочного видео об использовании отравляющих веществ в Идлибе войсками САР
4 февр
Боевики обстреливают жилые кварталы Алеппо
3 февр
«Белые каски» готовят новую провокацию с использованием отравляющих веществ в Идлибе — МО РФ
3 февр
Турция заявила о «нейтрализации» 76 сирийских солдат в ответ на обстрел в Идлибе
3 февр
Система ПВО сбила беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим
3 февр
Совместное патрулирование РФ и Турции в Идлибе не состоялось
2 февр
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии
2 февр
В результате обстрела в Алеппо ранения получили операторы иранских телеканалов
2 февр
Несколько журналистов получили ранения при обстреле Алеппо в Сирии

Читайте также

-4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

23:15
Цымбалюк-Романовская обвинила первую жену и пасынка Джигарханяна в притворстве
22:56
Присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве полицейского в метро Москвы
22:50
В Минобороны опровергли сообщения об обстреле российских военных в Алеппо
22:43
Диана Арбенина трогательно поздравила повзрослевших детей с днем рождения
22:33
Поющих и неприятно пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек
22:19
Пермская школьница нарисовала портрет Билли Айлиш для обложки Vogue

Сейчас читают

Ясновидящая назвала лучший возраст для брака по знакам зодиака
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]