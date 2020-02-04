Лавров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу

Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

«К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне», — сказал Лавров.

По словам министра, первое невыполненное обязательство заключается в отмежевании вооруженной части оппозиции от террористов. Дело в том, что сирийская оппозиция сотрудничает с Анкарой, поэтому власти Турции могли способствовать их отделению от боевиков.

Второе обязательство подразумевало соблюдение «режима тишины» в Идлибе. Данный режим должен был соблюдаться всеми сторонами, но боевики из террористических группировок нарушают его, атакуя сирийские позиции.

«Причина такого положения заключается в том, что демилитаризованная 10-20-километровая полоса внутри идлибской зоны не была создана, и об этом тоже мы напомнили нашим турецким партнерам», — отметил глава МИД РФ.

В конце января 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии. В Кремле не согласились с его позицией.

Минувшим днем России и Турции не удалось провести совместное патрулирование в Идлибе. Его отменили из-за обстрела сирийскими правительственными войсками турецких военных.