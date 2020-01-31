В Кремле оценили слова Эрдогана о невыполнении соглашений по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который накануне обвинил Москву в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии.

«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны. Вместе с тем мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего. К сожалению, до сих пор этот район остается место сосредоточения террористов, которые постоянно осуществляют наступательные, агрессивные действия в отношении ВС САР и российской базы в Хмеймиме», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что такое положение дел вызывает озабоченность российской стороны.

Министерство национальной обороны Турции 10 января уведомило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. 29 января Эрдоган заявил, что РФ не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании конфликта в сирийском Идлибе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг.